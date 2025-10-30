3 shenjat më me fat sipas Paolo Fox për 31 tetor 2025

Në vigjilje të muajit të ri, yjet ndizen me energji të veçantë dhe Paolo Fox sjell parashikimet e dashurisë për të premten, 31 tetor 2025.
Disa shenja do të përjetojnë pasion, qartësi dhe rikthim harmonie, ndërsa të tjerat do të përballen me tensione, vendime të vështira apo mungesë komunikimi.
Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 më të pafat në dashuri për këtë ditë, sipas astrologut të njohur italian.
3 Shenjat më me fat në dashuri – 31 tetor 2025
1. Luani
Luani shkëlqen më shumë se kurrë. Dielli e ndriçon këtë shenjë me pasion, magnetizëm dhe vetëbesim. Çiftet rifitojnë afërsinë, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim që ndez menjëherë shkëndijën e dashurisë. Paolo Fox e rendit Luanin ndër më me fatët e ditës — jo vetëm për pasionin, por edhe për fuqinë që ka në komunikim dhe në krijimin e lidhjeve të reja.
2. Peshorja
Peshorja përjeton një ditë të mbushur me harmoni dhe qetësi. Hëna e ndihmon të rivendosë ekuilibrin në marrëdhënie dhe të sjellë afrimitet emocional. Beqarët mund të marrin një ftesë të papritur që kthen buzëqeshjen. Është dita ideale për dashuri, pajtime dhe gjeste romantike.
3. Peshqit
Peshqit ndodhen në një atmosferë romantike dhe të ëmbël. Hëna i mbulon me frymëzim dhe emocione të thella. Çiftet përjetojnë afërsi shpirtërore, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë që i prek me ndjeshmëri. Paolo Fox i rendit ndër më me fat, pasi janë gati të besojnë sërish në dashuri të sinqertë.
3 Shenjat më të pafat në dashuri – 31 tetor 2025
1. Virgjëresha
Virgjëresha përballet me disa tensione dhe keqkuptime të vogla në çift. Dëshira për perfeksion mund të prishë qetësinë, ndaj Paolo Fox këshillon më shumë tolerancë dhe më pak analizë. Beqarët ndihen të pavendosur – zemra kërkon ndjesi, por mendja ngre barriera.
2. Demi
Demi kërkon siguri dhe stabilitet, por dita sjell pak pasiguri emocionale. Në çift mund të ketë vonesa në komunikim ose ftohtësi të përkohshme. Beqarët ndihen të pasigurt për ndjenjat e tyre. Paolo Fox këshillon durim dhe qetësi, pasi emocionet do qartësohen pas disa ditësh.
3. Akrepi
Akrepi jeton emocione të forta, por edhe luhatje të brendshme. Pasioni është i zjarrtë, por mund të shndërrohet lehtë në përplasje. Për çiftet, dita kërkon kujdes në komunikim, ndërsa beqarët duhet të mos humbasin kontrollin përballë ndjenjave të papritura. Paolo Fox thekson: mos merr vendime nën ndikimin e impulsit.
Përfundim
Sipas Paolo Fox, 31 tetori sjell kontraste të forta në dashuri: disa shenja përjetojnë pasion dhe qetësi shpirtërore, të tjerat përballen me sfida dhe dyshime. Luani, Peshorja dhe Peshqit ndriçojnë si më me fat, ndërsa Virgjëresha, Demi dhe Akrepi duhet të ruajnë ekuilibrin për të mos prishur lidhjet. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd