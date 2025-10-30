Fox: 3 shenjat me telashe në dashuri gjatë muajit nëntor 2025

Sipas parashikimeve të Paolo Fox për muajin nëntor 2025, disa shenja përballen me lodhje emocionale, keqkuptime apo ndryshime të papritura në marrëdhënie.
Ky nuk është një muaj i keq për to, por një periudhë reflektimi që i ndihmon të kuptojnë më mirë nevojat e tyre në dashuri.
Nëntori sjell mësime të rëndësishme për ndershmërinë, durimin dhe aftësinë për të ruajtur ekuilibrin emocional.
Binjakët
Për Binjakët, nëntori është një muaj i paqëndrueshëm në ndjenja. Mërkuri, planeti juaj udhëheqës, nxit komunikimin, por edhe debatet e panevojshme. Çiftet mund të përballen me mosmarrëveshje që lindin nga fjalë të thëna me nxitim. Beqarët, megjithëse plot energji dhe dëshirë për njohje të reja, rrezikojnë të përfshihen në histori sipërfaqësore që konsumohen shpejt. Paolo Fox këshillon të ndaloni dhe të dëgjoni më shumë zemrën sesa mendjen. Vetëm qetësia do t’ju ndihmojë të shmangni gabimet emocionale.
Virgjëresha
Virgjëresha përjeton një muaj me ritëm të ngadalshëm në dashuri. Yjet ju ftojnë të hiqni dorë nga kontrolli dhe analiza e tepruar, por kjo nuk është e lehtë për ju. Çiftet përpiqen të ruajnë stabilitetin, por një fjalë e keqkuptuar ose një distancë emocionale mund të sjellë ftohtësi. Beqarët hezitojnë të afrohen me dikë për shkak të frikës nga zhgënjimi. Paolo Fox ju kujton se dashuria nuk mund të menaxhohet me logjikë — ajo kërkon ndjeshmëri dhe dorëzim.
Ujori
Ujori ndien nëntorin si një periudhë të lodhshme për zemrën. Çiftet mund të hasin në mungesë komunikimi ose në ndjesinë se secili po jeton në botën e vet. Beqarët janë të pavendosur: duan liri, por ndiejnë mungesën e afërsisë. Ky kontrast i brendshëm krijon tension dhe hutim në ndjenja. Paolo Fox ju këshillon të jeni të sinqertë me veten dhe me të tjerët — mos u mbyllni, sepse dashuria nuk lind në heshtje, por në dialog.
Këshilla e muajit:
Nëntori 2025 nuk është muaji më i lehtë për zemrën, por është një periudhë e vlefshme për të mësuar pjekurinë emocionale. Kush di të reflektojë dhe të ruajë qetësinë, do të dalë nga kjo periudhë më i fortë dhe gati për një dashuri më të qëndrueshme. /noa.al
