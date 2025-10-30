Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nuk ndalen grabitjet spektakolare në Francë! Hajdutët e veshur si policë sulmojnë punishten e arit në Lyon
Transmetuar më 30-10-2025, 18:51

Francë, 30 tetor 2025 – Një tjetër grabitje e guximshme ka tronditur Francën, teksa një grup personash të armatosur dhe të maskuar si oficerë policie sulmuan një punishte ari në qytetin e Lyon-it, në Francën jugore. Ngjarja ndodhi rreth dy javë pas grabitjes së bujshme në muzeun e Luvrit në Paris, duke shtuar shqetësimet për valën e grabitjeve të sofistikuara në vend.

Autorët, të armatosur me armë automatike dhe të dyshuar se mbanin eksplozivë, hynë me forcë në punishten Pourquery — një laborator i specializuar në përpunimin e metaleve të çmuara. Ngjarja u regjistrua rreth orës 14:00 të ditës së enjte, me dëshmitarë që raportuan se grabitësit thyen xhamat dhe përdorën një shkallë për të depërtuar në objekt.

Pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë persona të maskuar me uniforma policie duke hyrë me forcë në ndërtesë. Në një regjistrim telefonik, një dëshmitar dëgjohet duke i thënë policisë: “Ka një emergjencë të madhe… Dëgjuam një shpërthim dhe tani po hyjnë me armë. Kanë kallashnikovë.”

Autoritetet franceze njoftuan se pesë të dyshuar janë arrestuar dhe mallrat e grabitura janë rikuperuar. Pesë punonjës të laboratorit raportohet se kanë pësuar lëndime të lehta.

Grabitja ndodhi të njëjtën ditë kur policia arrestoi pesë persona të tjerë në lidhje me grabitjen e bizhuterive në muzeun e Luvrit, duke vënë në qendër të vëmendjes rritjen e krimeve të organizuara të këtij tipi në Francë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...