Horoskopi i dashurisë, Branko: Ja 3 shenjat më me fat në dashuri për muajin nëntor 2025

Nëntori është muaji kur dashuria kërkon guxim dhe ndershmëri. Kush hap zemrën pa frikë, do të marrë më shumë se sa kishte guxuar të ëndërronte
Sipas parashikimeve të Brankos që përktheu noa.al, nëntori është një muaj i mbushur me emocione, pasion dhe vendime të rëndësishme për shumë shenja.
Megjithatë, tre prej tyre ndriçohen më fort nga yjet e dashurisë: Venusi, Marsi dhe Hëna u japin atyre mundësi të veçanta për lidhje të qëndrueshme, rikthim harmonie ose fillime të reja plot ndjenja të thella.
Luani
Për Luanin, nëntori është një muaj që ndizet si zjarr i ngrohtë në shpirt. Çiftet jetojnë momente pasioni dhe afërsie të vërtetë, duke gjetur sërish frymën e bashkimit. Tensionet e vogla vetëm sa e bëjnë më të gjallë marrëdhënien. Beqarët, nga ana tjetër, do të ndiejnë dëshirë të fortë për dashuri të re dhe do të tërheqin vëmendjen me magnetizmin e tyre natyral. Luani këtë muaj nuk ndalet në sipërfaqe: kërkon ndjenja të sinqerta dhe lidhje që e plotësojnë. Dashuria për të është një arenë ku fiton zemra, jo krenaria.
Akrepi
Nëntori është muaji i Akrepit dhe gjithçka në qiell i buzëqesh. Planeti i pasionit, Marsi, i dhuron energji dhe guxim për të dashuruar me gjithë shpirt. Çiftet përjetojnë thellësi emocionale dhe rikthim të pasionit që mund të ketë munguar. Beqarët do të ndihen tërheqës, të kërkuar dhe mund të përjetojnë një lidhje të papritur që ndryshon gjithçka. Akrepi këtë muaj është më i hapur dhe më i sinqertë, gati të tregojë brishtësinë e vet pa frikë. Pikërisht aty lind dashuria e vërtetë për të.
Peshqit
Peshqit ndodhen nën ndikimin e një Hëne të butë dhe romantike që i mbështet në çdo gjest dashurie. Çiftet forcojnë lidhjen me gjeste të thjeshta, por plot ndjenjë, ndërsa një vendim i përbashkët mund të çojë në një hap të ri jetësor. Beqarët ndihen gati për një fillim të ri dhe më në fund heqin frikën nga zhgënjimet e së shkuarës. Ky muaj i jep Peshqve aftësinë për të ndier më thellë, për të dashur me sinqeritet dhe për të gjetur tek tjetri pasqyrimin e shpirtit të vet. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
