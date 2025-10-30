Skemë mashtruese fiskale me shitje fiktive në favor të ‘5D Konstruksion’, masa sigurie për 3 persona në Tiranë

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ka dhënë masa sigurie për tre persona, të dyshuar për përfshirje në një skemë mashtruese fiskale që përfshinte shitje fiktive në favor të kompanisë “5D Konstruksion”.
Sipas njoftimit zyrtar, masat e sigurimit janë:
I.A. – Arrest në burg
E.Gj. – Detyrim paraqitje
M.L. – Detyrim paraqitje
Të tre personat janë nën hetim për veprat penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me TVSH-në”, “Fshehja e të ardhurave” dhe “Falsifikimi i vulave, stampave ose formularëve”, parashikuar nga nenet 144/a, 180 dhe 190 të Kodit Penal.
Skema mashtruese
Nga hetimet e Prokurorisë së Tiranës, në bashkëpunim me Drejtoria e Hetimit Tatimor dhe Seksioni i Krimit Ekonomik në Policinë e Tiranës, rezultoi se tre subjektet tregtare — “Allmeta 02”, “TT” dhe “Valbona Alb” — kishin kryer shitje të dyshuara fiktive në favor të “5D Konstruksion”, me një vlerë totale prej 370 milionë lekësh (rreth 3.7 milionë euro).
Këto transaksione kishin krijuar një TVSH dhe Tatim Fitimi të përllogaritur prej 108 milionë lekësh, të cilat dyshohet se u përdorën për të përfituar kreditim të padrejtë të TVSH-së dhe ulje të bazës tatimore, duke dëmtuar buxhetin e shtetit.
Lidhja me tenderët publikë
Prokuroria ka evidentuar se kompania “5D Konstruksion”, e hetuar më parë nga SPAK për çështje të ngjashme, ka përfshirë këto shuma fiktive në situacionet e punimeve të deklaruara në tenderët publikë të Bashkisë Tiranë.
Në këtë mënyrë, kompania ka rritur artificialisht vlerën dhe koston e punimeve për të arkëtuar fonde shtetërore më të mëdha.
Hetimi tregon se vlera 370 milionë lekë është paraqitur në dokumentacion si shpenzim i justifikuar, duke lejuar kompaninë të përfitojë në mënyrë të padrejtë fondet publike të kontratave.
Hetimet vijojnë
Prokuroria ka konkluduar se veprimet e koordinuara mes këtyre subjekteve përbëjnë elementët e veprës penale të “Krijimit të skemave mashtruese lidhur me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”, të kryer në bashkëpunim.
Hetimet po vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë dhe për të dokumentuar plotësisht dëmin financiar ndaj shtetit. /noa.al
