Humbja me Shqipërinë, Serbia surprizon me zgjedhjen e teknikut të ri

Beograd- Veljko Paunoviç është trajneri i ri i Serbisë. Federata ka njoftuar sot vendimin, për teknikun 48-vjeçar.
Sekretari i përgjithshëm i Federatës Serbe të Futbollit, Branko Radaujko, ka konfirmuar emërimin e Paunoviç. Vendimi është surprizues, pasi më parë ishte konfirmuar vetëm pranimi i dorëheqjes së Dragan Stojkoviç.
“Veljko Paunoviç ka treguar që nga dita e parë se interesi i ekipit kombëtar të futbollit është përparësia e tij. Prioriteti i tij nuk ishte kontrata apo kushtet financiare, por të vihej menjëherë në dispozicion të Federatës së Futbollit të Serbisë dhe të merrte përsipër ekipin në një moment kaq të rëndësishëm.
Ai theksoi se dëshiron të përqendrojë të gjithë energjinë e tij në ndeshjet e ardhshme kundër Anglisë dhe Letonisë, i vendosur të luftojë për sa kohë që ka edhe shansin më të vogël për sukses”, u shpreh sekretari i përgjithshëm.
Paunoviç e mbylli këtë muaj me Real Oviedon në Spanjë. Fillimisht duket se i janë besuar vetëm ndeshjet e nëntorit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd