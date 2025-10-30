Shqipëria dhe Italia do të zhvillojnë mbledhje të përbashkët qeveritare në Romë

Romë- Qeveritë e Shqipërisë dhe Italisë pritet të zhvillojnë në mesin e muajit nëntor një mbledhje të përbashkët në Romë, duke shënuar kështu nivelin më të lartë të bashkëpunimit mes dy vendeve deri më tani.
Ky takim vjen pas firmosjes së Deklaratës së Partneritetit Strategjik mes Shqipërisë dhe Italisë në vitin 2010 dhe një ditë pas miratimit në parim nga qeveria shqiptare të një marrëveshjeje për bashkëpunim strategjik me Italinë. Marrëveshja përfshin të paktën 10 fusha kryesore, duke filluar nga shëndetësia, energjia dhe mjedisi, deri tek industria e sigurisë dhe zhvillimi inteligjent.
Në kuadër të këtij takimi, dokumenti kryesor pritet të nënshkruhet nga kryeministri Edi Rama dhe homologja e tij italiane Giorgia Meloni, duke u bërë baza mbi të cilën do të firmosen edhe një sërë marrëveshjesh të tjera dypalëshe, që përfshijnë sektorë të ndryshëm.
Sipas ekspertëve, takimi do të forcojë bashkëpunimin ekonomik, politik dhe kulturor mes dy vendeve dhe do të shërbejë si model për bashkëpunime të ardhshme mes Italisë dhe vendeve jashtë Bashkimit Europian, duke qenë se Roma ka zhvilluar më parë mbledhje të përbashkët kryesisht me qeveritë e vendeve të BE-së.
Ky event tregon angazhimin e dy qeverive për një partneritet strategjik të qëndrueshëm, duke rritur edhe nivelin e koordinimit në çështje rajonale dhe ndërkombëtare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd