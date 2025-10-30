Arrestohet në Tropojë i dënuari në Itali

TROPOJË – Policia ka vënë në pranga Vladimir Ramën, 46 vjeç, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane për veprën penale “marrëdhënie seksuale me dhunë”.
Arrestimi u krye në kuadër të operacionit policor të koduar “Alert”, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative nga Komisariati i Policisë Tropojë. Sipas njoftimit zyrtar, Rama u lokalizua dhe u kap në fshatin Fierzë, ku jetonte prej disa kohësh.
Shtetasi në fjalë është dënuar me 6 vite burg nga Gjykata e Apelit e Triestes, Itali, ndërsa Interpol Tirana po vijon procedurat në bashkëpunim me Interpol Romën për ekstradimin e tij drejt Italisë.
Policia thekson se operacioni është pjesë e punës së vazhdueshme për lokalizimin dhe arrestimin e personave në kërkim kombëtar e ndërkombëtar, të dënuar për vepra të rënda penale.
