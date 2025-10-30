Ngjarje e rëndë në Tiranë: Arrestohet 48-vjeçari i dyshuar se abuzoi me të miturin në vendin e punës. E pëson edhe pronari i biznesit

TIRANË – Policia e kryeqytetit ka vënë në pranga një 48-vjeçar, i cili dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një të mitur.
Sipas njoftimit zyrtar, i arrestuari me iniciale F. B. akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të miturin, ndërsa në pranga ka rënë edhe pronari i lokalit ku punonte viktima.
Hetimet treguan se i mituri ishte punësuar në mënyrë të kundërligjshme në lokalin e drejtuar nga shtetasi T. Xh., 37 vjeç, ndaj të cilit ka nisur procedim penal në gjendje të lirë.
Policia e Tiranës njofton se materialet hetimore i janë referuar Prokurorisë, ndërsa vijon puna për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të raportojnë çdo rast abuzimi ndaj të miturve në numrin pa pagesë 112 ose në komisariatin më të afërt të Policisë së Shtetit.
