Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ngjarje e rëndë në Tiranë: Arrestohet 48-vjeçari i dyshuar se abuzoi me të miturin në vendin e punës. E pëson edhe pronari i biznesit
Transmetuar më 30-10-2025, 11:42

TIRANË – Policia e kryeqytetit ka vënë në pranga një 48-vjeçar, i cili dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një të mitur.

Sipas njoftimit zyrtar, i arrestuari me iniciale F. B. akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të miturin, ndërsa në pranga ka rënë edhe pronari i lokalit ku punonte viktima.

Hetimet treguan se i mituri ishte punësuar në mënyrë të kundërligjshme në lokalin e drejtuar nga shtetasi T. Xh., 37 vjeç, ndaj të cilit ka nisur procedim penal në gjendje të lirë.

Policia e Tiranës njofton se materialet hetimore i janë referuar Prokurorisë, ndërsa vijon puna për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të raportojnë çdo rast abuzimi ndaj të miturve në numrin pa pagesë 112 ose në komisariatin më të afërt të Policisë së Shtetit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...