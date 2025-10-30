Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shembja e pallatit 7-katësh në Turqi, shuhet e gjithë familja përveç vajzës 18-vjeçare. Video
Transmetuar më 30-10-2025, 08:00

Stamboll, 30 tetor 2025 – Tragjedi e rëndë në Turqi, ku shembja e një pallati shtatëkatësh në qytetin Gebze, provinca Kocaeli, i mori jetën katër anëtarëve të së njëjtës familje, duke lënë të mbijetuar vetëm vajzën e madhe 18-vjeçare.

Ekipet e shpëtimit nxorën trupat e prindërve, 44-vjeçarit Levent Bilir dhe 37-vjeçares Emine Bilir, në orët e para të mëngjesit së enjtes, pas një operacioni të mundimshëm kërkim-shpëtimi që zgjati 19 orë. Më herët, trupat e fëmijëve më të vegjël të familjes, Emirit 12-vjeçar dhe Hairunisa 14-vjeçare, u gjetën pa shenja jete, duke e bërë ngjarjen edhe më të trishtë.

Nga tragjedia ka arritur të mbijetojë vetëm vajza 18-vjeçare, Dilara, e cila u shpëtua nga ekipet emergjente disa orë pas shembjes. Ajo u dërgua menjëherë në spital dhe ndodhet nën kujdes mjekësor.

Mbi 913 efektivë të ekipeve të emergjencës, të pajisur me 161 automjete, 6 qen kërkimi dhe 10 mjete të specializuara, morën pjesë në operacionin e shpëtimit. Autoritetet njoftuan se, për shkak të rrezikut të mundshëm në zonë, janë evakuuar edhe 12 ndërtesa të tjera ku jetonin 45 familje.

Pamjet e kamerave të sigurisë kanë dokumentuar momentin dramatik të shembjes. Në video shihet ndërtesa teksa anohet brenda pak sekondave dhe shndërrohet në rrënoja, ndërsa kalimtarët vrapojnë të tmerruar për t’i shpëtuar rrëzimit fatal. Makinat e parkuara shtypen nga betoni, linjat e energjisë bien dhe një re e dendur pluhuri mbulon zonën.

Autoritetet turke kanë nisur verifikimet teknike për të zbuluar shkakun e shembjes, ndërkohë pyetjet mbi sigurinë e ndërtesave dhe standardet e ndërtimit në vend rikthehen sërish në vëmendje pas kësaj tragjedie të rëndë.

Ngjarja ka shkaktuar reagim të gjerë në Turqi, me mesazhe ngushëllimi dhe thirrje për masa më të forta të kontrollit urbanistik për të shmangur episode të tilla të rënda në të ardhmen.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

