Milanit i rikthehet Jashari

ITALI – Fillimisht, muajt e verës kaluan duke e ndjekur dhe duke e pritur, pastaj, pas mbërritjes së tij në Milano për mbi 40 milionë euro, ai u godit menjëherë nga një dëmtim (një frakturë e fibulës), e pësuar në një përplasje stërvitore me Santiago Gimenez, e cila e mbajti jashtë loje për më shumë se dy muaj.
Por sot ai mund të fillojë vërtet aventurën e tij me Milanin e Ardon Jasharit, i cili më në fund është gati të kthehet në stërvitje të rregullt me pjesën tjetër të skuadrës.
Ish-mesfushori shqiptaro-zviceran i Club Brugge vazhdoi stërvitjen e personalizuar me stafin e trajnerëve të kuqezinjve dje në Milanello, por sot ai do të kthehet në stërvitje me shokët e tij të ekipit.
Edhe Pervis Estupinan do të jetë me të , pasi më në fund është rikuperuar nga ndrydhja e kyçit të këmbës që pësoi me ekipin e tij kombëtar gjatë pushimit të fundit ndërkombëtar.
Anësori amerikano-jugor nuk ka luajtur asnjë ndeshje për Milanin që nga 28 shtatori, kur u përjashtua në San Siro kundër Napolit, por më në fund është rikuperuar plotësisht dhe mund të jetë i disponueshëm për ndeshjen e Allegrit të dielën në mbrëmje, përsëri në Meazza, kundër Romës së Gasperinit.
Megjithatë, është e pamundur që ai të jetë në gjendje të fillojë menjëherë, si për shkak të problemeve fizike ashtu edhe për shkak se Davide Bartesaghi, i cili e zëvendësoi atë në krahun e majtë pas atij kartoni të kuq kundër Azzurrëve, ka performuar mirë dhe duket se po përmirësohet vazhdimisht në ndeshjet e fundit.
Jashari, nga ana tjetër, me siguri do të jetë përsëri jashtë fushe kundër verdhekuqve. Ai duhet të punojë shumë për të gjetur gjendjen e tij më të mirë fizike dhe do të bëhet një armë shtesë në dispozicion të trajnerit, ndoshta duke filluar me derbin e planifikuar pas pushimit, më 23 nëntor.
Një armë shumë e rëndësishme, sepse Allegri e ka bërë të qartë tashmë se roli ideal I shqiptarit është si organizator përpara mbrojtjes, dhe në atë rol ai do të jetë shumë i rëndësishëm për t’u alternuar me Luka Modric , i cili ka luajtur çdo ndeshje deri më tani dhe në Bergamo, u shfaq më pak i kthjellët dhe i saktë se zakonisht për herë të parë.
40 milionë euro për një alternativë, megjithatë, janë shumë, kështu që shqiptaro-zvicerani do të duhet të jenë të mirë në bindjen e trajnerit toskan për ta vendosur atë në një rol tjetër, ndoshta si mesfushor në vend të Rabiot të dëmtuar .
Duke folur për francezin, ai pritet të kthehet në fushë vetëm pas pushimit të ndeshjeve ndërkombëtare, ashtu si edhe Christian Pulisic. Allegri, megjithatë, shpreson ta shohë atë përsëri me skuadrën pas ndeshjes me Romën, ndoshta duke i dhënë një pushim në ndeshjen me Parmën.
"Duhet të presim edhe dhjetë ditë të tjera", shpjegoi trajneri pas shortit në Bergamo: Kriza e lëndimeve të Milanit, e bërë edhe më e dukshme nga skuadra me lojtarë të dobët të Rossonerëve, po zbutet ngadalë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd