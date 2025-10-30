Rritja e çmimit të energjisë për makinat elektrike, shoqatat e taksive kërkojnë pezullim dhe rishikim të vendimit

Tiranë, 30 tetor 2025 – Shoqatat e taksive në vend kanë kërkuar zyrtarisht nga Enti Rregullator i Energjisë (ERE) pezullimin dhe rishikimin e vendimit që rrit tarifën e energjisë për karikimin e automjeteve elektrike, duke e cilësuar atë si një goditje të rëndë për sektorin e transportit urban dhe investimet në teknologji të pastër.
Dy shoqata të taksive i janë drejtuar ERE-s me kërkesë formale, duke argumentuar se rritja e çmimit me mbi 57% për karikuesit elektrikë dhe konsumatorët familjarë që përdorin fuqi mbi 11 kW do të rrisë ndjeshëm kostot e operimit, do të dekurajojë përdorimin e mjeteve elektrike dhe do të ngadalësojë tranzicionin drejt transportit të gjelbër.
Sipas vendimit të miratuar nga Bordi i ERE-s më 15 tetor, çmimi për pikat e karikimit me fuqi të instaluar mbi 11 kW kalon nga 14 lekë/kWh në 22 lekë/kWh, ndërsa në orët e pikut tarifa rritet në 25.3 lekë/kWh. Vendimi është planifikuar të hyjë në fuqi më 1 nëntor.
ERE pritet të shqyrtojë kërkesën e shoqatave në mbledhjen e Bordit më 31 tetor, ku do të diskutohet mundësia e pezullimit ose rishikimit të vendimit.
Nga ana tjetër, Furnizuesi i Shërbimit Universal argumenton se rritja është e domosdoshme për të mbuluar kostot e larta të disbalancave të krijuara nga rritja e ndjeshme e numrit të mjeteve elektrike dhe përdoruesve që instalojnë kapacitete të larta karikimi.
Sipas të dhënave zyrtare, kosto mesatare mujore e disbalancave për karikuesit elektrikë vlerësohet rreth 8 lekë/kWh, çka sipas FSHU-sës duhet të reflektohet në çmim për të garantuar qëndrueshmërinë financiare të sistemit energjetik.
Operatorët e tregut dhe taksistët elektrikë paralajmërojnë se rritja e tarifës mund të ndikojë negativisht në përdorimin e makinave elektrike, një segment që ka parë rritje të shpejtë vitet e fundit si pjesë e politikave të tranzicionit të gjelbër dhe reduktimit të ndotjes urbane.
Ky zhvillim pritet të ndezë një debat të gjerë publik mbi balancën midis objektivave për energji të pastër dhe barrës ekonomike që bie mbi konsumatorët dhe bizneset e vogla.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd