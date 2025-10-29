Paradoksi i bashkive/ Shpenzuan dhjetëra milionë euro për pastrim, por mbetjet pushtuan vendin

29 Tetor 2025 TIRANË – Referuar përgjigjeve nga 22 bashki të vendit, përgjatë vitit të kaluar ato shpenzuan rreth 57 milionë euro për pastrimin e qyteteve, por mbeturinat janë ende kudo. Në krye të listës qëndron Bashkia Tiranë, më e madhja në vend, e cila për periudhën 2020-2024 shpenzoi 13 miliardë lekë (130 milionë euro), me një mesatare prej 26 milionë euro në vit. Nga këto, 100 milionë euro u mblodhën nga taksa e pastrimit, ndërsa pjesa tjetër u mbështet nga buxheti i shtetit.
Bashkia e Durrësit shpenzoi 10 milionë euro gjatë vitit 2024, nga të cilat 7.5 milionë euro i siguruan nga të ardhurat e veta, ndërsa pjesa tjetër iu injektua nga shteti. Problemet e trashëguara nga venddepozitimet ekzistuese, si Grykë-Minierë në Manëz, vazhdojnë të jenë sfida mjedisore, megjithë rehabilitimin e Porto Romanos dhe kontratën e re me landfillin e Sharrës.
Auditimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit në vitin 2024 nxorën në pah krizën financiare të disa bashkive, ku në Durrës rreth 30% e buxhetit shkon për menaxhimin e mbetjeve, kur norma e rekomanduar nga Kombe të Bashkuara është 3-15%. Profesor Klodian Muço vëren se shumë shpenzime operative, përfshirë paga, turizmin dhe dokumentacionin, ulen investimet reale në terren.
Vështirësi për menaxhimin e mbetjeve janë evidentuar edhe në Shijak, ku Bashkia përdor vend depozitimi ilegal në afërsi të fshatit Hardhishtë, duke theksuar mungesën e përgjegjshmërisë dhe transparencës në disa prej institucioneve lokale.
