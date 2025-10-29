Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Interi i rikthehet suksesit, mposht Fiorentinën
Transmetuar më 29-10-2025, 22:57

Pas humbjes ndaj Napolit, Interi është kthyer te fitoret. Zikaltërit mundën 3-0 Fiorentinën, në ndeshjen e luajtur në Milano.

Calhanoglu qetësi zikaltërit me golin e tij në minutën e 66-të. Gjurmë në këtë sfidë la edhe Susic.

Turku Calhanoglu mori përsipër ekzekutimin e një penalltie dhe e përktheu në gol.

Në sfidën tjetër, ekipi i Chivu luan ndaj Veronës. Fiorentina pret Leccen në Firenze.

