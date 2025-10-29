Interi i rikthehet suksesit, mposht Fiorentinën

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 29-10-2025, 22:57
Pas humbjes ndaj Napolit, Interi është kthyer te fitoret. Zikaltërit mundën 3-0 Fiorentinën, në ndeshjen e luajtur në Milano.
Calhanoglu qetësi zikaltërit me golin e tij në minutën e 66-të. Gjurmë në këtë sfidë la edhe Susic.
Turku Calhanoglu mori përsipër ekzekutimin e një penalltie dhe e përktheu në gol.
Në sfidën tjetër, ekipi i Chivu luan ndaj Veronës. Fiorentina pret Leccen në Firenze.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd