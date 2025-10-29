Lot dhe dhimbje e thellë, 19-vjeçari shqiptar përcillet për në banesën e fundit në Itali

29 Tetor 2025 ITALI – Familja, miqtë dhe të afërmit i dhanë sot lamtumirën e fundit 19-vjeçarit shqiptar Flavio Saraçi, i cili u gjet pa shenja jete në banesën e tij në provincën e Pistoias.
Trupi i të riut u zbulua nga vëllai i tij 10-vjeçar. Raporti mjekësor tregon se shkaku i vdekjes ishte arrest kardiak. Flavio studionte në Institutin Pacini, merrej me sporte dhe ishte në gjendje të mirë shëndetësore.
Autoritetet italiane po vijojnë hetimet për të sqaruar rrethanat e vdekjes së tij.
