Si të kombinoni paralojën dhe marrëdhënien intime për maksimum kënaqësie

SHQIPËRI – Komunikimi i hapur mbi fantazitë dhe dëshirat seksuale, si dhe kohëzgjatja e paralojeve, janë thelbësore për një jetë intime më të kënaqshme.
Ekspertët e seksologjisë nënvizojnë se paralojat jo vetëm rrisin kënaqësinë, por janë vendimtare për arritjen e orgazmës. Studimet tregojnë se akti seksual mesatar, pa përfshirë paralojet, zgjat 5.5 deri 7.5 minuta, ndërsa gratë preferojnë paraloje që zgjasin rreth 11-13 minuta dhe marrëdhënia intime me penetrim kulmon më së miri kur zgjat 14-16 minuta.
Terapisti i njohur Ian Kerner rekomandon që çiftet të shijojnë paralojet para aktit seksual, duke përdorur prekje, puthje, masazh, stimulim manual apo oral, dhe të eksperimentojnë për të gjetur atë që funksionon më mirë për të dy.
Specialistët këshillojnë gjithashtu përdorimin e lubrifikantëve, teknikave të ndryshme stimulimi, kujdesin ndaj shëndetit fizik dhe emocional, aktivitet fizik, gjumë të mirë dhe reduktimin e stresit. Çelësi i kënaqësisë mbetet komunikimi, eksperimentimi dhe përkujdesja ndaj nevojave të ndërsjella.
