Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Si të kombinoni paralojën dhe marrëdhënien intime për maksimum kënaqësie
Transmetuar më 29-10-2025, 21:48

SHQIPËRI – Komunikimi i hapur mbi fantazitë dhe dëshirat seksuale, si dhe kohëzgjatja e paralojeve, janë thelbësore për një jetë intime më të kënaqshme.

Ekspertët e seksologjisë nënvizojnë se paralojat jo vetëm rrisin kënaqësinë, por janë vendimtare për arritjen e orgazmës. Studimet tregojnë se akti seksual mesatar, pa përfshirë paralojet, zgjat 5.5 deri 7.5 minuta, ndërsa gratë preferojnë paraloje që zgjasin rreth 11-13 minuta dhe marrëdhënia intime me penetrim kulmon më së miri kur zgjat 14-16 minuta.

Terapisti i njohur Ian Kerner rekomandon që çiftet të shijojnë paralojet para aktit seksual, duke përdorur prekje, puthje, masazh, stimulim manual apo oral, dhe të eksperimentojnë për të gjetur atë që funksionon më mirë për të dy.

Specialistët këshillojnë gjithashtu përdorimin e lubrifikantëve, teknikave të ndryshme stimulimi, kujdesin ndaj shëndetit fizik dhe emocional, aktivitet fizik, gjumë të mirë dhe reduktimin e stresit. Çelësi i kënaqësisë mbetet komunikimi, eksperimentimi dhe përkujdesja ndaj nevojave të ndërsjella.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...