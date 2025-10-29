Tradhëti apo ndryshim i zgjuar strategjie? Kthesa e madhe Bill Gate

Themeluesi i Microsoft ka ndryshuar qëndrimin e tij ndaj ndryshimeve klimatike: deklarata e tij ka shkaktuar polemika, me disa që e akuzojnë atë se po përpiqet t’i pëlqejë Trumpit në mënyrë që të mos jetë në shënjestër, dhe të tjerë që e shohin atë si një strategji të zgjuar për të anashkaluar armiqësinë ndaj politikave të gjelbra.
“Ndryshimet klimatike janë një çështje serioze, por nuk do të çojnë në zhdukjen e njerëzimit. Prandaj është koha të vendosim mirëqenien njerëzore në qendër të strategjive tona”.
Kështu shkruan Bill Gates në një deklaratë, e cila përfaqëson një ndryshim epokal dhe ka nisur të shkaktojë debat, mes atyre që e akuzojnë se po përpiqet t’i bëjë qejfin Trump-it për të mos u sulmuar, dhe atyre që e shohin si një strategji të zgjuar për të anashkaluar armiqësinë ndaj politikave të gjelbra, duke rikthyer nga dritarja atë që ishte përjashtuar nga dera.
Nuk mundemi, shkruan Gates, të shkurtojmë fondet për shëndetësinë dhe zhvillimin, programe që ndihmojnë njerëzit të qëndrojnë të qëndrueshëm përballë ndryshimeve klimatike.
“Ekziston një vizion apokaliptik që thotë: brenda pak dekadash, ndryshimet klimatike katastrofike do të shkatërrojnë qytetërimin. Provat janë kudo rreth nesh: mjafton të shikojmë valët e të nxehtit dhe stuhitë e shkaktuara nga rritja e temperaturave. Asgjë nuk ka më shumë rëndësi sesa kufizimi i rritjes së temperaturës. Fatmirësisht për të gjithë ne, ky vizion është i gabuar. Edhe pse ndryshimet klimatike do të kenë pasoja të rënda, veçanërisht për njerëzit në vendet më të varfra, nuk do të sjellin fundin e njerëzimit. Popujt do të jenë në gjendje të jetojnë dhe të përparojnë në shumicën e vendeve të Tokës për të ardhmen e afërt”, thotë Gates.
Projeksionet për emetimet janë ulur, por “perspektivat apokaliptike po bëjnë që një pjesë e madhe e komunitetit klimatik të përqendrohet tepër në objektivat afatshkurtra, duke larguar burimet nga gjërat më efektive që duhet të bëjmë për të përmirësuar jetën në një botë që po ngrohet”.
Sipas Gates, “nuk është tepër vonë për të adaptuar një vizion të ndryshëm dhe për të përshtatur strategjitë tona. Samiti global për klimën që do të mbahet muajin e ardhshëm në Brazil është një pikënisje e shkëlqyer. Qëllimi ynë kryesor duhet të jetë parandalimi i vuajtjes, veçanërisht për ata që jetojnë në kushte më të vështira. Edhe pse ndryshimet klimatike do të dëmtojnë më të varfrit, për shumicën dërrmuese të tyre nuk do të jenë kërcënimi i vetëm, e as më i madhi. Problemet më të rënda janë varfëria dhe sëmundjet. Kjo do të na lejojë të përqendrojmë burimet tona të kufizuara në ndërhyrje që kanë ndikimin më të madh për njerëzit më vulnerabël”.
Gates nuk ka iluzione: E di që disa do e quajnë hipokrit. Por kjo nuk e pengon të pohojë se duhet të ndalojmë së përdoruri temperaturat si mjet për të matur rrezikun dhe dëmin dhe të fokusohemi te cilësia e jetës, duke vënë theksin më shumë te përshtatja sesa te reduktimi i emetimeve, që gjithsesi mund të arrihet falë teknologjive të së ardhmes. Tradhti apo ndryshim i zgjuar strategjie?
