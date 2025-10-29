E pazakontë në Tiranë! E reja nga Indonezia lind dhe braktis fëmijën në maternitet

Një ngjarje e pazakontë është regjistruar në kryeqytet, ku një 20-vjeçare me shtetësi indoneziane po hetohet nga Policia e Tiranës, pasi dyshohet se ka braktisur foshnjën e saj të sapolindur në banesën ku jetonte.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, ngjarja ka ndodhur në një apartament në Tiranë, ku e reja kishte qëndruar prej disa muajsh bashkë me katër shtetase të tjera nga Indonezia. Hetimet kanë nisur pasi fqinjët kanë raportuar se në banesë ishte dëgjuar të qara foshnjeje, ndërsa më pas nuk është parë askush të kujdesej për të.
Në vijim të veprimeve hetimore, autoritetet kanë proceduar në gjendje të lirë edhe katër bashkëkombëset e saj, të identifikuara me inicialet A. Ë., 29 vjeçe; B. L., 20 vjeçe; S. F., 28 vjeçe dhe P. G., 19 vjeçe, të cilat dyshohet se kanë qenë në dijeni të ngjarjes, por nuk kanë njoftuar organet kompetente.
Foshnja është marrë në kujdes nga shërbimet sociale, ndërsa grupi hetimor po punon për të sqaruar motivet e ngjarjes dhe rrethanat që çuan në këtë veprim. Burime nga policia thanë se pritet të merren në pyetje edhe persona të tjerë që mund të kenë dijeni për rastin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd