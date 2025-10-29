Dalin emrat e PS-s për Reformën Zgjedhore

TIRANË- Emrat e Partisë Socialiste në Komisionin për Reformën Zgjedhore janë publikuar nga mediat ditën e sotme. Në këtë reformë është bërë e ditur që më herët që bashkëkryetar do të Damian Gjiknuri. Ndërkohë që anëtarë në këtë komision janë Arbjan Mazniku, Bledar Çuçi, Ulsi Manja, Olsi Komici, Aurora Mara dhe Ogerta Manastirliu.
Emri i fundit i anëtarëve të PS-s në këtë komision është dhe emri i kandidates socialiste për bashkinë e Tiranës Ogerta Manastirliu. Ende nuk dihet se përse emri i Manastirliut është vendosur si anëtare apo nëse paralajmëron gjë kjo lëvizje e PS-s.
EMRAT:
Damian Gjinuri
Bashkëkryetar
Arbjan Mazniku
Anëtar
Bledar Çuçi
Anëtar
Ulsi Manja
Anëtar
Olsi Komici
Anëtar
Aurora Mara
Anëtare
Ogerta Manasterliu
Anëtare
Anëtarët zëvendësues
Aulona Bylykbashi Ermal Pacaj Ermal Elezi Erion Malaj Erjona Ismaili
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd