Dalin emrat e PS-s për Reformën Zgjedhore
Transmetuar më 29-10-2025, 13:41

TIRANË- Emrat e Partisë Socialiste në Komisionin për Reformën Zgjedhore janë publikuar nga mediat ditën e sotme. Në këtë reformë është bërë e ditur që më herët që bashkëkryetar do të Damian Gjiknuri. Ndërkohë që anëtarë në këtë komision janë Arbjan Mazniku, Bledar Çuçi, Ulsi Manja, Olsi Komici, Aurora Mara dhe Ogerta Manastirliu.

Emri i fundit i anëtarëve të PS-s në këtë komision është dhe emri i kandidates socialiste për bashkinë e Tiranës Ogerta Manastirliu. Ende nuk dihet se përse emri i Manastirliut është vendosur si anëtare apo nëse paralajmëron gjë kjo lëvizje e PS-s.

EMRAT:

Damian Gjinuri

Bashkëkryetar

Arbjan Mazniku

Anëtar

Bledar Çuçi

Anëtar

Ulsi Manja

Anëtar

Olsi Komici

Anëtar

Aurora Mara

Anëtare

Ogerta Manasterliu

Anëtare

Anëtarët zëvendësues

Aulona Bylykbashi Ermal Pacaj Ermal Elezi Erion Malaj Erjona Ismaili

