Shembet një ndërtesë shtatëkatëshe në Turqi, një familje bllokohet nën rrënoja, ekipet e shpëtimit: Dëgjuam zëra! Video

TURQI- Një alarm është ngritur në Turqi pasi një ndërtesë shtatëkatëshe u shemb sot në zonën Mevlana Mahallesi të qytetit Gebze, në provincën Kocaeli pranë Stambollit në Turqi, me autoritetet që janë duke kërkuar për një familje me tre fëmijë të bllokuar në rrënoja.
Shembja ndodhi rreth orës 07:30 të mëngjesit në rrugën Isikgel, për një arsye të panjohur. Forca të forta nga policia, zjarrfikësit, AFAD (Agjencia e Mbrojtjes Civile) dhe ekipet e shpëtimit kanë nxituar në vendngjarje, duke marrë pjesë në kërkimin e të mbijetuarve.
Sipas mediave turke, familja ndodhej brenda ndërtesës kur ajo u shemb, pasi çifti që jetonte në katin e mesëm nuk ndodhej në shtëpi në kohën e incidentit. Autoritetet aktualisht janë duke kërkuar për prindërit, 44 dhe 37 vjeç, dhe tre fëmijët e tyre, 12, 14 dhe 18 vjeç.
Ekipet e shpëtimit dëgjuan zëra nën rrënoja
Guvernatori i Kocaelit, Ilhami Aktaş, deklaroi se hetimet për shkaqet e shembjes po vazhdojnë në të gjitha aspektet dhe shtoi: Vlerësohet se një familje u gjet nën rrënoja mbrëmë. Nëna, babai dhe tre fëmijët e tyre janë nën rrënoja. Thashethemet janë të vërteta. Kolegët tanë që dëgjuan zërin e qytetarit po vazhdojnë punën e tyre.
🇹🇷 A six-story residential building collapsed in Istanbul
According to AHaber TV, several members of a family of five or six people, including children, may still be trapped under the rubble.
The cause of the incident has not yet been determined. pic.twitter.com/3VXNkGBluv
— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2025
