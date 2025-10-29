‘Jam Ilir Proda, paraqitu në polici se je nën hetim’! Policia e Shtetit paralajmëron qytetarët për mesazhe mashtruese në emër të Drejtorit të Përgjithshëm

Tiranë, 29 Tetor 2025 – Persona të paidentifikuar kanë krijuar adresa elektronike false duke i përdorur për të dërguar qytetarëve mesazhe kërcënuese në emër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ilir Proda.
Mesazhet njoftojnë qytetarët se janë nën hetim për krime kibernetike ose veprime penale në fushën e narkotikëve dhe u kërkohet të paraqiten në polici brenda 24 orëve.
Policia e Shtetit ka reaguar menjëherë:
Nuk dërgon kurrë njoftime zyrtare për hetime përmes emailit.
Asnjë strukturë policore nuk kërkon që qytetarët të paraqiten në komisariat pa thirrje zyrtare të firmosur dhe të protokolluar.
Qëllimi i këtyre mesazheve është mashtrimi dhe përhapja e frikës tek qytetarët.
Autoritetet bëjnë thirrje që qytetarët të mos iu përgjigjen dhe të mos shpërndajnë emaile të tilla. Rasti po hetohet nga Drejtoria e Hetimit të Krimeve Kibernetike, me synim identifikimin dhe ndëshkimin e autorëve të veprimtarisë kriminale.
Përfundim: Mesazhet në emër të Ilir Proda janë mashtrim dhe nuk kanë lidhje me strukturat zyrtare të Policisë së Shtetit. Qytetarët duhet të jenë vigjilentë dhe të raportojnë çdo rast të dyshimtë.
“Policia e Shtetit
Informojmë qytetarët se së fundi, janë konstatuar disa raste të shtetasve të paidentifikuar që kanë krijuar adresë elektronike të rremë (email), me kredenciale të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, dhe nëpërmjet saj, janë prezantuar si struktura për Hetimin e Krimeve Kibernetike.
Me këtë adrese, qytetarëve iu janë dërguar mesazhe elektronike me përmbajtje kërcënuese, duke i njoftuar se janë në hetim për krime kibernetike ose vepra penale në fushën e narkotikëve, si dhe duke iu kërkuar që të paraqiten brenda 24 orëve, në polici.
Informojmë se emailet janë false dhe nuk kanë asnjë lidhje me Policinë e Shtetit apo me ndonjë strukturë zyrtare të saj.
Qytetarët duhet të kenë parasysh:
• Policia e Shtetit nuk dërgon kurrë njoftime zyrtare për hetime nëpërmjet emailit.
• Asnjë strukturë policore nuk kërkon që qytetarët të paraqiten në polici, pa një thirrje zyrtare të firmosur dhe të protokolluar.
• Qëllimi i këtyre mesazheve është mashtrimi dhe përhapja e frikës tek qytetarët.
Policia e Shtetit iu bën thirrje qytetarëve që të mos iu përgjigjen dhe të mos shpërndajnë emaile me përmbajte të tillë.
Gjithashtu, informojmë se rasti është në hetim nga Drejtoria e Hetimit të Krimeve Kibernetike, me qëllim identifikimin dhe ndëshkimin e autorëve të kësaj veprimtarie kriminale”, njofton Policia e Shtetit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd