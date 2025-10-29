Vrasja për një proshutë në Tiranë, flet stafi

29 Tetor 2025 – Tiranë Detaje të reja kanë dalë në lidhje me ngjarjen e rëndë në të cilën Filip Shehu, 41-vjeç, goditi me thikë kolegun e tij, Indrit Ismaillari, 34 vjeç, në një restorant në zonën e Komunës së Parisit. Sipas dëshmisë së autorit, konflikti kishte nisur për një pjatë proshutë dhe u intensifikua për çështje të punës dhe mosmarrëveshje të mëparshme.
Megjithatë, dëshmitë e stafit të restorantit bien ndesh me pohimet e autorit. Ata raportojnë se viktima nuk ishte një person problematik dhe nuk kishte konflikte me kolegët. Indrit Ismaillari ishte pjesë e stafit për pesë vjet, ndërsa Shehu punonte aty prej disa muajsh.
Pas debatit verbal, Shehu ka përdorur thikën, duke goditur viktimën në qafë dhe shkaktuar plagë fatale. Autori ka qëndruar i qetë deri në mbërritjen e policisë, ndërsa pritet të i nënshtrohet një ekzaminimi psikologjik. Burime raportojnë se Shehu kishte probleme sociale, jetonte i vetëm dhe kishte tensione familjare.
Ngjarja tronditi komunitetin lokal dhe nxjerr në pah rëndësinë e menaxhimit të konflikteve në ambientet e punës.
