Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vrasja për një proshutë në Tiranë, flet stafi
Transmetuar më 29-10-2025, 12:32

29 Tetor 2025 – Tiranë Detaje të reja kanë dalë në lidhje me ngjarjen e rëndë në të cilën Filip Shehu, 41-vjeç, goditi me thikë kolegun e tij, Indrit Ismaillari, 34 vjeç, në një restorant në zonën e Komunës së Parisit. Sipas dëshmisë së autorit, konflikti kishte nisur për një pjatë proshutë dhe u intensifikua për çështje të punës dhe mosmarrëveshje të mëparshme.

Megjithatë, dëshmitë e stafit të restorantit bien ndesh me pohimet e autorit. Ata raportojnë se viktima nuk ishte një person problematik dhe nuk kishte konflikte me kolegët. Indrit Ismaillari ishte pjesë e stafit për pesë vjet, ndërsa Shehu punonte aty prej disa muajsh.

Pas debatit verbal, Shehu ka përdorur thikën, duke goditur viktimën në qafë dhe shkaktuar plagë fatale. Autori ka qëndruar i qetë deri në mbërritjen e policisë, ndërsa pritet të i nënshtrohet një ekzaminimi psikologjik. Burime raportojnë se Shehu kishte probleme sociale, jetonte i vetëm dhe kishte tensione familjare.

Ngjarja tronditi komunitetin lokal dhe nxjerr në pah rëndësinë e menaxhimit të konflikteve në ambientet e punës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...