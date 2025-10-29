Zbulohet një bazë me 23 armë, municione, silenciatorë, eksploziv, GPS në Tiranë. Në pranga i riu

TIRANË – Policia e Tiranës ka finalizuar një operacion të gjerë antidrogë dhe kundër trafikimit të armëve, të koduar “The Van”, duke sekuestruar një arsenal armësh dhe pajisjesh ushtarake të dyshuara si të trafikuara.
Operacioni u zhvillua nga Sektori i Krimeve të Rënda në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 2, nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës.
Gjatë kontrolleve në një furgon në rrugën “Myslym Shyri”, policia gjeti dhe sekuestroi 23 armë zjarri (mes tyre edhe me tytë të gjatë), silenciatorë, municion luftarak, pajisje shpërthyese, celularë, GPS, si dhe uniforma të ngjashme me ato të Policisë.
Në kuadër të operacionit u arrestua një 34-vjeçar, banues në Tiranë, ndërsa dy persona të tjerë janë shpallur në kërkim për përfshirje në këtë aktivitet të paligjshëm.
Hetimet vijojnë për të zbardhur origjinën e armëve dhe qëllimin e mbajtjes së tyre, ndërsa Prokuroria ka nisur procedim penal për veprat “Trafikimi i armëve dhe i municionit” dhe “Mbajtja pa leje e armëve”.
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë
Finalizohet nga Sektori i Krimeve të Rënda, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 2, operacioni policor i koduar “The van”.
Zbulohet një bazë ku ishte fshehur një arsenal armësh të dyshuara të trafikuara.
Sekuestrohen 23 armë zjarri (5 prej tyre me snajper), 1 silenciator, 17 krehra me municion luftarak, celularë dhe pajisje për shpërthime në distancë, paisje për bllokimin e valëve, uniforma si të Policisë dhe sende të tjera të kundërligjshme.
Vihet në pranga 34-vjeçari që dyshohet se i posedonte.
Identifikohen dhe shpallen në kërkim 2 shtetas të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
Si rezultat i administrimit të shpejtë të informacioneve të siguruara në rrugë operative, për një shtetas që posedonte arsenal armësh, Sektori i Krimeve të Rënda, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 2, ditën e sotme, ka zhvilluar në drejtimin e Prokurorisë, operacionin e koduar “The van”. Në kuadër të këtij operacioni: -u arrestua shtetasi E. S., 34 vjeç, banues në Tiranë si dhe u shpallën në kërkim 2 shtetas, gjeneralitet e të cilëve nuk bëhen të ditur për shkak të hetimit.
Gjatë operacionit, në rrugën “Myslym Shyri”, gjatë kontrollit në furgonin e shtetasit E. S. u gjetën: -12 armë zjarri pistoletë të markave “Beretta”, “Glock”, “Rex Delta”, “Ruger-57” dhe “Tanfoglio”; -6 armë zjarri automatike; -5 armë zjarri me tytë të gjatë (me shënjestër optike, të ngjashme me snajper); -1 silenciator; -17 krehra për armë zjarri të ndryshme; -pjesë të ndryshme armësh zjarri; -15 000 fishekë; -17 kuti me pranga të ngjashme me ato që përdoren nga Policia; -12 celularë dhe pajisje që përdoren për shpërthime në distancë; -pajisje elektronike gjurmuese (GPS); -pajisje për bllokimin e valëve; -pajisje për numërimin e kartëmonedhave; -3 komplete uniformash të ngjashme me ato të Policisë.
Vijon puna për kapjen e 2 shtetasve të shpallur në kërkim, identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, si dhe për zbardhjen e qëllimit të mbajtjes së arsenalit të armëve dhe të pajisjeve të sekuestruara.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Trafikimi i armëve dhe i municionit” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.
