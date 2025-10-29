Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Flet autori i vrasjes në Berat: I thashë mos e prek kalin se është i acaruar!
Transmetuar më 29-10-2025, 10:16

BERAT – Detaje të reja kanë dalë nga ngjarja e rëndë e ndodhur një ditë më parë në Berat, ku një 63-vjeçar vrau me thikë një turist pas një debati të çastit.

Autori i dyshuar, Kristo Mema (i njohur edhe si Kontandin Hoxha), ka pranuar gjatë dëshmisë se konflikti nisi pasi viktima, Keli Hoxha, kishte prekur kalin e tij, pavarësisht paralajmërimit për ta lënë të qetë.

“I thashë të mos e prekte kalin sepse ishte i acaruar, por më ofendoi. U nxeha dhe ndodhi ajo që ndodhi,” – mësohet të ketë deklaruar ai para hetuesve.

Pas ngjarjes, 63-vjeçari është larguar nga vendi i krimit dhe është fshehur në një shpellë pranë kalasë së qytetit, ku është kapur pas disa orësh nga policia.

Sipas burimeve hetimore, Mema ndodhet aktualisht në paraburgim, ndërsa prokuroria po heton motivet e plota të ngjarjes.

