Benzema eliminon Ronaldon nga Kupa e Mbretit të Arabisë Saudite

ARABIA SAUDITE – Cristiano Ronaldo dhe skuadra e tij, Al-Nassr, kanë përfunduar rrugëtimin në Kupën e Mbretit të Arabisë Saudite pas humbjes 1-2 përballë Al-Ittihad, në raundin e 1/8-ve të finales.
Ndeshja, e zhvilluar të martën, u vendos nga dy ish-lojtarë të Olympique Lyonnais: Karim Benzema, i cili zhbllokoi rezultatin pas një kombinimi të bukur me Moussa Diaby, dhe Houssem Aouar, që vulosi fitoren për Al-Ittihad.
Al-Nassr reagoi në pjesën e parë me një gol nga Angelo Gabriel, pas një asisti të Cristiano Ronaldos në minutën e 30-të, por nuk arriti të përmbyste rezultatin, edhe pse luajti me një lojtar më pak që nga minuta e 49-të pas përjashtimit të Ahmed Al-Julaydan.
Ky eliminim lë Ronaldon ende në kërkim të trofeut të parë me Al-Nassr, skuadër me të cilën është bashkuar prej më shumë se katër vitesh. Portugezi, që vazhdon garën për të arritur shifrën e 1000 golave në karrierë, pritet të përqendrohet tashmë në kampionat dhe në Ligën e Kampionëve Aziatikë.
