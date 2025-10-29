3 shenjat më me fat të ditës – 29 Tetor 2025 sipas Paolo Fox

➡️ Shigjetari gjen vrullin për të realizuar qëllimet.
➡️ Peshorja ndriçohet nga Venusi dhe fiton në dashuri.
➡️ Peshqit ndjejnë qetësinë dhe frymëzimin për të vepruar
Sot qielli sjell energji të ndryshme për çdo shenjë, por tre prej tyre shkëlqejnë më shumë se të tjerat, prej ndikimit të favorshëm të Merkurit dhe Venusit.
Ja cilat janë dhe pse dita e tyre premton zhvillime pozitive në dashuri, punë dhe fat personal:
🏹 Shigjetari – Rikthim në formë dhe suksese konkrete
Pas disa javësh të paqarta, më në fund për Shigjetarin fillon një periudhë rigjallëruese. Hyrja e Merkurit në shenjë sjell lajme të mira, telefonata, takime dhe mundësi profesionale që mund të ndryshojnë drejtimin e karrierës. Energjia dhe optimizmi karakteristik janë rikthyer plotësisht.
Në dashuri, karizma jote tërheq njerëzit e duhur në momentin e duhur. Sot çdo gjë që nis mund të ketë vazhdim.
Fati i ditës: një projekt ose ide që dukej e bllokuar, mund të gjejë dritën jeshile papritur.
—
⚖️ Peshorja – Dashuria dhe karriera ecin paralelisht
Venusi vazhdon të të favorizojë dhe kjo sjell një frymë të re në marrëdhënie. Sot është momenti ideal për të forcuar lidhjet ekzistuese ose për të nisur diçka të re.
Në punë, aftësia jote për të ruajtur ekuilibrin dhe për të bindur me finesë hap rrugë të reja. Kjo ditë të jep edhe një ngarkesë të bukur vetëbesimi, që reflektohet në mënyrën si të shohin të tjerët.
Fati i ditës: një takim, bisedë ose ofertë mund të kthehet në një kthesë vendimtare – qoftë në dashuri, qoftë në punë.
—
♓ Peshqit – Yjet ndriçojnë sërish mbi ty
Pas disa ditësh lodhjeje emocionale, Peshqit rikthehen me forcë. Qielli është më i qetë dhe favorizon si dashurinë, ashtu edhe marrëdhëniet profesionale.
Sot ndihesh më i sigurt, me ide të qarta dhe dëshirë për t’u vënë në qendër. Çdo nismë që merr sot ka bazë të fortë për të sjellë rezultat.
Fati i ditës: një sinjal ose fjalë e vogël nga dikush mund të hapë një rrugë të re emocionuese – ndoshta fillimi i diçkaje që nuk e prisje. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
