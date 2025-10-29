Kostot e jetesës rriten ndjeshëm/ Familjet me fëmijë përballen me shpenzime rekord çdo muaj

TIRANË — 29 tetor 2025 Familjet shqiptare me fëmijë po përballen me shpenzime gjithnjë e më të larta, duke regjistruar rritjen më të fortë të kostove mujore gjatë vitit 2024. Sipas të dhënave të Anketës së Buxhetit të Familjeve, shpenzimet për familjet me dy të rritur dhe fëmijë u rritën me 14.7% krahasuar me një vit më parë — niveli më i lartë në mesin e të gjitha tipeve familjare.
Në total, një familjeje tipike me fëmijë i nevojiten rreth 106 mijë lekë në muaj për të përballuar jetesën, rreth 14 mijë lekë më shumë se mesatarja e vitit pararendës. Ekspertët theksojnë se rritja e çmimeve të ushqimeve bazë, energjisë, transportit dhe tarifave arsimore ka goditur më fort familjet me fëmijë dhe të ardhura mesatare.
Në krahasim, personat që jetojnë vetëm kanë pësuar rritje minimale të kostove, vetëm 1.7%, ndërsa familjet me dy të rritur pa fëmijë raportojnë një rritje prej 10%. Ndërkohë, familjet më të mëdha përfitojnë nga ndarja e kostove, duke ndjerë pak më lehtë efektet inflacioniste.
Rritja e çmimeve të ushqimeve dhe shërbimeve, tarifave të çerdheve dhe shkollave, si dhe rritja e qirave në qytetet kryesore, kanë shtuar barrën financiare mbi familjet me fëmijë, veçanërisht ato që nuk kanë shtëpinë në pronësi.
Sipas ekspertëve, presioni financiar mbi familjet e mëdha pritet të vazhdojë, për sa kohë çmimet e shërbimeve dhe produkteve bazë mbeten të larta dhe inflacioni në sektorin e shërbimeve nuk pëson rënie të ndjeshme.
