Kthjellime në të gjithë territorin…parashikimi i motit për sot

Transmetuar më 29-10-2025, 07:22
Vendi ynë këtë të mërkurë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin.
Era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 5m/s, në bregdet dhe lugina hera-herës do të arrijë deri në 9m/s
Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.
