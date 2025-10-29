Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Humbi kontrollin e motorit, ndërron jetë 25-vjeçari në Tepelenë
Transmetuar më 29-10-2025, 07:19

Një aksident me pasojë vdekjen u shënua në aksin rrugor "Tepelenë-Bënç".

Një 25-vjeçar ndërroi jetë pasi humbi kontrollin mbi drejtimin e motorit dhe u rrëzua.

“Pasditen e sotme, në aksin rrugor "Tepelenë-Bënç", shtetasi E. Q., 25 vjeç, duke drejtuar motomjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin, është rrëzuar dhe për pasojë u dëmtua dhe u dërgua në spital për ndihmë mjekësore. 25-vjeçari ka humbur jetën në spital në mbrëmje, si pasojë e plagëve, pavarësisht ndihmës mjekësore”, njoftoi sot policia.

Grupi hetimor po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

