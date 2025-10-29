Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Florida zbaton vendimin gjyqësor për 65-vjeçarin e dënuar për vrasje
Transmetuar më 29-10-2025, 07:12

SHBA, Florida — 28 tetor 2025 Autoritetet në Florida kanë zbatuar vendimin gjyqësor ndaj Norman Grimm, 65 vjeç, i dënuar për vrasjen e fqinjës së tij në vitin 1998. Grimm ishte shpallur fajtor për vrasjen e Cynthia Campbell, 41 vjeçe, të cilën e kishte ftuar në banesën e tij para se ta eliminonte dhe të zhdukte trupin në ujërat e Gjirit të Pensacolës, ku më pas u gjet nga një peshkatar.

Pas krimit, 65-vjeçari u arratis nga Florida, por u ndalua pas një operacioni katërditor në Oklahoma, në banesën e një të afërmi. Vendimi ndaj tij u ekzekutua këtë të martë, si pjesë e zbatimit të ligjit për raste të dënimit maksimal.

Florida mbetet ndër shtetet amerikane që vijon të zbatojë dënime të tilla, ndërsa 23 shtete të tjera në SHBA e kanë hequr këtë formë ndëshkimi dhe disa të tjera e kanë pezulluar përmes urdhrave ekzekutivë.

