Emigranti shqiptar fiton të drejtën për të qëndruar në Britani pas 26 vitesh betejë ligjore

ANGLI, 28 tetor 2025 – Një emigrant shqiptar ka fituar të drejtën për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar pas një beteje ligjore që zgjati 26 vjet. Gentian Hoti, i lindur në Shqipëri, do të mund të ruajë shtetësinë britanike, raporton The Telegraph.
Gjykata dëgjoi se Hoti mbërriti në Britani në vitin 1999, në moshën 15-vjeçare, dhe kërkoi azil duke pretenduar se ishte nga Kosova dhe se kishte lindur në vitin 1985, ndërkohë që në të vërtetë kishte lindur në 1984 në Shqipëri. Ai deklaroi se ishte viktimë e autoriteteve serbe dhe se ishte ndarë nga familja gjatë arratisjes.
Kërkesa e tij për azil u refuzua në nëntor të 1999, por ai mori leje të jashtëzakonshme për të qëndruar deri në 2003 dhe më pas leje të pacaktuar. Në 2005 mori shtetësinë britanike, por në 2010 nisi një hetim për identitetin e tij. Në 2013, natyralizimi i tij u shpall i pavlefshëm, dhe në 2019 Sekretari i Shtetit e hoqi shtetësinë duke argumentuar se Hoti kishte përdorur identitet të rremë që nga mbërritja në Britani.
Pas apelimeve të shumta, një gjyqtar pranoi se që nga 2013 Hoti kishte pranuar plotësisht origjinën e tij shqiptare. Gjykata vendosi në favor të tij, duke i dhënë të drejtën për të mbajtur shtetësinë britanike dhe duke mbyllur një proces ligjor që zgjati më shumë se një çerek shekulli.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd