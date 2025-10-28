Nuk ka paqe! Avionët izraelitë bombardojnë Gazën pas urdhrit të Netanyahu-t

GAZË, 28 tetor 2025 – Aeroplanët luftarakë izraelitë kryen bombardime në Gazë të martën në mbrëmje, pasi kryeministri Benjamin Netanyahu akuzoi Hamasin për shkelje të armëpushimit dhe urdhëroi ushtrinë të kryejë “sulme të fuqishme”.
Të paktën tetë persona u vranë nga sulmet, përfshirë tre në lagjen Sabra të Qytetit të Gazës dhe pesë të tjerë në një makinë të shënjestruar në Han Junis, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.
Ushtria izraelite ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare për sulmet, të cilat përbëjnë shpërthimin më të fundit të dhunës që nga armëpushimi i brishtë tri javë më parë. Sipas një zyrtari ushtarak izraelit, Hamas ka kryer një sulm kundër forcave izraelite në një zonë të enklavës nën kontrollin e Izraelit, duke shkelur armëpushimin.
“Kjo është një tjetër shkelje e hapur e armëpushimit,” tha zyrtari.
Hamasi, i cili konsiderohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe disa fuqi të tjera, vijon të mbajë kontroll mbi pjesë të Gazës, duke e bërë situatën në rajon të tensionuar dhe të rrezikshme për popullsinë civile.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd