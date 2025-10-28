Deputetët italianë zbulojnë situatën dramatike në kampin e Gjadrit: Këtu është si të jesh i dënuar! Bota ta shohë çfarë po ndodh në kamp

GJADËR- Gazeta italiane, La Repubblica shkruan se një vizitë e papritur në qendrën e emigrantëve në Gjader, nga deputetët italianë, Rachele Scarpa dhe Matteo Orfini të Partisë Demokratike, si edhe Riccardo Magi i +Europa ka zbuluar një situatë alarmante. Në artikull shkruhet se deputetët italianë kanë denoncuar kushte çnjerëzore dhe trajtime shokuese ndaj emigrantëve të mbajtur aty.
La Repubblica shkruan se sipas deputetëve, në qendrën e ndërtuar për 830 persona, ndodhen vetëm 25 emigrantë, shumica e të cilëve të përgjumur e të mpirë nga përdorimi i barnave si Rivotril. Gjithashtu deputetët thonë se në vetëm tre muajt e fundit janë regjistruar 30 raste vetëdëmtimi, një tregues i dëshpërimit dhe pasigurisë totale që ndjejnë këta njerëz.
Më tej në artikull thuhet se deputetët kanë raportuar se disa nga emigrantët janë dërguar në Gjader pa asnjë procedurë të qartë ligjore dhe disa pasi janë shpëtuar në det pa e shkelur kurrë tokën italiane. Po ashtu deputetët kanë theksuar se shumica e emigrantëve në Gjadër nuk kanë asnjë precedent penal.
Artikulli i La Repubblica:
Në Gjadër ndodhen vetëm 25 emigrantë nga 830 vende të disponueshme, shumica e të cilëve të tronditur nga ilaçet. Në vetëm tre muajt e fundit janë regjistruar 30 raste vetëdëmtimi, një tregues i dëshpërimit dhe pasigurisë totale që ndjejnë këta njerëz.
Kjo është pamja dramatike që doli nga inspektimi i papritur i kryer këtë pasdite në qendrën e emigrantëve në Gjadër në Shqipëri nga tre parlamentarë italianë: Rachele Scarpa dhe Matteo Orfini të Partisë Demokratike dhe Riccardo Magi i +Europa.
Disa mbërritën në Gjadër, duke lëvizur nga një CPR në tjetrin pasi u shpëtuan në det pa prekur kurrë tokën italiane. Të tjerë, pasi punuan në Itali për dhjetë vjet, u kapën me leje qëndrimi të skaduara dhe u sollën këtu për riatdhesim. Shumë pak prej tyre kishin të dhëna penale.
Pika e nxehtë e Shëngjinit është mbyllur dhe tashmë emigrantët dërgohen vetëm me avionë të Guardia di Finanza. Një total prej dyqind e njëzet emigrantësh kanë kaluar këtu gjatë vitit që nga hapja e saj.
“Shtatëdhjetë përqind u kthyen në Itali sepse ndalimi i tyre nuk u vërtetua, rreth tridhjetë sepse kushtet e tyre u konsideruan të papajtueshme me ndalimin, dhe shumë pak u riatdhesuan. Dhe gjithmonë nëpërmjet Italisë, me kostot që rezultuan,” thotë Rachele Scarpa.
“Asgjë që nuk mund të bëhej drejtpërdrejt në Itali pa shpërdoruar këtë sasi të madhe parash dhe pa u shkaktuar gjithë këto vuajtje të panevojshme këtyre njerëzve. Dhe pastaj le të themi gjithashtu se refuzimi i Ministrisë së Brendshme për të publikuar shifrat dhe ajo që po ndodh këtu është vërtet e pakuptueshme,” shton Orfini.
Emigrantët e ndaluar ua kanë besuar thirrjen e tyre për ndihmë parlamentarëve italianë: “Nuk mund të qëndrojmë në kontakt me familjet tona. Është si të jemi të dënuar këtu. Tregojuni botës së jashtme se çfarë po ndodh këtu brenda.”
“Ajo që po ndodh këtu është se, për të mbajtur këto qendra funksionale, për shkak të obsesionit të Giorgia Melonit, qeveria transferon njerëz të rastësishëm këtu, të cilët janë të qetësuar me Rivotril. Kjo qendër është thjesht një mjet për propagandë të pastër”, thotë Riccardo Magi.
