Uragani më i fortë në histori godet Xhamajkën, priten përmbytje katastrofike (VIDEO)

Një uragan shumë i fuqishëm ka mbërritur në Xhamajka dhe pritet të jetë stuhia më e fortë që ka goditur ishullin e Karaibeve në historinë moderne.
Uragani Melissa, një stuhi e kategorisë 5, ka goditur bregdetin jugor të ishullit me erëra maksimale të qëndrueshme prej 295 km/orë, më e forta në Tokë deri më tani këtë vit.
Këto shpejtësi janë mbi ato të Uraganit Katrina në vitin 2005, një nga stuhitë më të këqija në historinë e SHBA-së dhe kërcënimi është i madh.
Priten valë stuhie prej 3.9 metrash mbi nivelin e tokës, përveç valëve të mëdha dhe shkatërruese, ndërsa shumë xhamajkanë janë evakuuar.
Kryqi i Kuq paralajmëroi se deri në 1.5 milion njerëz pritet të preken drejtpërdrejt nga stuhia.
“Uragani Melissa do të shkaktojë dëme katastrofike në Xhamajka”, tha kryeministri Andrew Holness, përpara se stuhia e kategorisë 5 të arrinte në tokë.
“Nuk ka infrastrukturë në këtë zonë, apo ndoshta askund në botë, që mund t’i rezistojë një uragani të Kategorisë 5 pa ndonjë dëmtim”, shtoi ai. “Lutem për banorët dhe ne jemi të përgatitur dhe lutemi për më të mirën”, tha ai, duke i inkurajuar xhamajkanët të “qëndrojnë brenda dhe të sigurojnë shtëpitë e tyre”.
“Pas katastrofës, rimëkëmbja do të kërkojë të gjithë ndihmën që mund të marrim. Qëndroni larg dritareve, vishni një helmetë", shtoi ai.
Një e treta e ishullit po përjeton ndërprerje të energjisë elektrike, thotë Ministri i Energjisë Daryl Vaz, ndërsa një parashikues moti paralajmëron se gjërat do të përkeqësohen ndjeshëm.
Po pse është kaq i rrezikshëm ky uragan i veçantë?
Stuhia tropikale Melissa mori formë të martën e kaluar përpara se të forcohej me shpejtësi, ndërsa lëvizte në perëndim përmes Karaibeve.
Një uragan formohet kur ajri i ngrohtë dhe i lagësht ngrihet nga sipërfaqja e oqeanit dhe krijon një sistem rrotullues resh dhe stuhish. Në qendër, ajri ulet, duke krijuar syrin, një zonë të qetë dhe pa re të rrethuar nga një mur erërash të dhunshme dhe shiu i njohur si muri i syrit.
Origjina e Melissës daton nga një grumbull stuhish me stuhi pranë brigjeve të Afrikës Perëndimore në mesin e tetorit. Deri më 21 tetor, ajo kishte arritur forcën e një stuhie tropikale dhe deri më 26 tetor, ishte një "bishë" e Kategorisë 4 që përshkonte Detin e Karaibeve.
Temperaturat e oqeanit në Karaibe janë jashtëzakonisht të larta këtë vit dhe uraganet ushqehen nga ajo shtresë e ngrohtë uji. Këto kushte i lejuan Melissës të intensifikohej me shpejtësi.
