Superiore/ Egnatia thyen Teutën. Bylis mposht Vorën

Këtë të martë u luajtën dy ndeshjet e para të javës së 9-të të Superiores. Pas dy barazimeve radhazi, kampionët e Shqipërisë, Egnatia u rikthye te suksesi, teksa triumfoi 1-0 në Rrogozhinë ndaj Teutës.
Takimi u vendos nga një gol i Albanezes, në fundin e pjesës së parë. Egnatia është në vendin e dytë, me 18 pikë të grumbulluara, ndërsa durrsakët janë në vendin e 3-të me 14 pikë.Në sfidën tjetër, Bylis fitoi 2-1 ndaj Vorës, në sfidën e luajtur në “Adush Muça”.
