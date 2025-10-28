Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Superiore/ Egnatia thyen Teutën. Bylis mposht Vorën
Transmetuar më 28-10-2025, 19:10

Këtë të martë u luajtën dy ndeshjet e para të javës së 9-të të Superiores. Pas dy barazimeve radhazi, kampionët e Shqipërisë, Egnatia u rikthye te suksesi, teksa triumfoi 1-0 në Rrogozhinë ndaj Teutës.

Takimi u vendos nga një gol i Albanezes, në fundin e pjesës së parë. Egnatia është në vendin e dytë, me 18 pikë të grumbulluara, ndërsa durrsakët janë në vendin e 3-të me 14 pikë.Në sfidën tjetër, Bylis fitoi 2-1 ndaj Vorës, në sfidën e luajtur në “Adush Muça”.

