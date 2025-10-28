Disiplina zbulon vendimet, Vllaznia dhe Elbasani dënohen me gjobë

Komisioni i Disiplinës, në Federatën Shqiptare të Futbollit, ka zbuluar vendimet, në lidhje me ngjarjet e fundit të ndodhura në futbollin shqiptar.
Vllaznia dhe Elbasani janë dënuar me gjobë, për sjellje të gabuar të tifozëve në ndeshjet e fundit. Po ashtu, zyrtari i Burrelit, Arjan Lleshaj, është pezulluar me 10 ndeshje, për kërcënim ndaj zyrtarëve të ndeshjes.
Nuk mungojnë dënimet as në kategoritë e tjera të futbollit shqiptar.
Vendimet e plota: 1. KF Vllaznia, për sjellje të gabuar të spektatorëve duke hedhur sende në fushën e lojës, në bazë të nenit 17/2/b të KDE, dënohet me gjobë në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.
2. AF Elbasani për sjellje të gabuar të spektatorëve, duke ndezur flakadanë dhe mjete të tjera piroteknike si dhe duke përdorur kore fyese, në bazë të neneve 17/2/b, 17/2/c dhe 17/2/e të KDE, dënohet me gjobë në masën 200.000 (dyqind mijë) lekë.
3. Zyrtari i KF Burreli, Arjan Lleshaj, për kërcënime ndaj zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të nenit 14/1/k të KDE, dënohet me 10 (dhjetë) ndeshje pezullim nga veprimtaritë.
Në zbatim të nenit 6/2/c të KDE, zyrtarit i ndalohet hyrja në të gjitha stadiumet dhe në veprimtaritë sportive të organizuara nga FSHF, deri në përfundim të dënimit.
4. Lojtari i KF Gramshi, Ernis Dhimitri, për sulm ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, në bazë të nenit 14/1/i të KDE, dënohet me 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga veprimtaritë.
5. Lojtari i KSSH Veleçiku, Elsaid Nika, për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të nenit 14/1/j të KDE, dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga veprimtaritë.
6. Çeljen e hetimit disiplinor në lidhje me incidentet e ndodhura në ndeshjen Eagle Football kundër KF Butrinti.
7. Lojtari i KF Maliqi, Enrik Agolli, për sulm ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, në bazë të nenit 14/1/i të KDE, dënohet me 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga veprimtaritë.
8. Lojtari i Partizani B, Marselo Gjuzi, për sjellje josportive ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, në bazë të nenit 14/1/b të KDE, dënohet me 3 (tre) ndeshje pezullim nga veprimtaritë.
Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd