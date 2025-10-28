Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Del foto/ Ky është Kristo Mema nga Berati që vrau Keli Hoxhën turist nga Tirana pas sherrit për kalin
Transmetuar më 28-10-2025, 17:37

BERAT, 28 tetor 2025 – Detaje tronditëse janë zbardhur nga ngjarja e rëndë që tronditi sot kalanë e Beratit, ku 42-vjeçari Keli Hoxha u vra me thikë pas një konflikti të çastit.

Autori i dyshuar është identifikuar si Kristo Mema, 63 vjeç, banues në lagjen “Barrikadë”, i cili pas krimit është larguar dhe aktualisht ndodhet në arrati. Në foto është pikërisht autori i ngjarjes.

Burime hetimore bëjnë me dije se sherri mes dy burrave ka nisur për një kalë me të cilin autori ofronte xhiro për turistët në zonën historike të kalasë. Debati banal ka degjeneruar në përplasje fizike dhe më pas në vrasje me thikë.

Sipas informacioneve, Kristo Mema rezulton me precedentë penalë në Greqi, ku është dënuar më parë për një tjetër vrasje me thikë. Policia e Beratit ka ngritur pika kontrolli dhe po vijon ndjekjen për kapjen e tij, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...