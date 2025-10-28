Detaje nga vrasja në kalanë e Beratit. Keli Hoxha nga Tirana u qëllua me thikë nga Kristo Mema nga Berati. Autori në arrati

BERAT, 28 tetor 2025 – Një ngjarje e rëndë ka tronditur pasditen e sotme qytetin e Beratit, ku një 42-vjeçar është goditur për vdekje me thikë në lagjen e Kalasë.
Sipas të dhënave paraprake, viktima është identifikuar si Keli Hoxha, 42 vjeç, banues në Tiranë, ndërsa autori i dyshuar është shtetasi Kristo Mema, 63 vjeç, me banim në lagjen “Barrikadë” të Beratit. Dyshohet se mes tyre ka shpërthyer një konflikt për motive të dobëta, i cili përfundoi tragjikisht me vdekjen e Hoxhës.
Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe ka nisur ndjekjen e autorit, ndërsa po kontrollon zonën për kapjen e tij. Grupi hetimor po punon për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes.
Kjo është vrasja e tretë e regjistruar gjatë ditës së sotme në vend, pas ngjarjeve tronditëse në Durrës, ku një djalë vrau babain e tij me thikë, dhe në Tiranë, ku një picier ekzekutoi kuzhinierin pas një sherri në lokal.
