Bilanc lufte! Vrasje me th’ikë në kalanë e Beratit

E rëndë në Berat! 42-vjeçari Keli Hoxha vritet me thikë në kalanë e Beratit.
Kristo Mema autor i ngjarjes.
Në vendngjarje ka shkuar policia.
Kjo është vrasja e tretë gjatë ditës së sotme pas asaj në Durrës ku djali vrau babain me thikë, dhe në Tiranë ku picieri vrau kuzhinierin!
Berat/Informacion paraprak
Rreth orës 15:10, në lagjen e Kalasë, shtetasi K. M., alias K. H., 63 vjeç, banues në lagjen “Barrikadë”, Berat, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta ka goditur me mjet prerës shtetasin K. H., 42 vjeç, banues në Tiranë, i cili ka humbur jetën.
Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të autorit dhe po kontrollojnë zonën për kapjen e tij.
Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.
