Krimi nuk ndalet, burri nga Tirana vritet me thikë në mes të Beratit

Berat – Vrasje në lagjen e Kalasë, 63-vjeçari godet me thikë dhe vret një 42-vjeçar nga Tirana, zhduket pas krimit
Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë pasdite dhe kjo raportohet se ndodhi para pak në qytetin e Beratit. Rreth orës 15:10, në lagjen e Kalasë, një konflikt për motive ende të paqarta ka përfunduar me viktimë.
Keli Hoxha viktima Kristo Mema autori
Sipas burimeve zyrtare, i dyshuari Kristo Mema, i njohur edhe me emrin K.H., 63 vjeç, banues në lagjen “Barrikadë” të Beratit, gjatë debatit ka goditur me mjet prerës shtetasin Keli Hoxha 42 vjeç, banues në Tiranë.
Si pasojë e plagëve të marra, 42-vjeçari Keli Hoxha ka ndërruar jetë.
Policia e Beratit është vënë në ndjekje të autorit të dyshuar dhe po kontrollon zonën për kapjen e tij.
Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj. /noa.al
