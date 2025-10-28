Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrasje në “Komunën e Parisit”: picieri vret me thikë kuzhinierin e lokalit
Transmetuar më 28-10-2025, 16:17

Vrasje te ‘Komuna e Parisit’ në Tiranë, picieri vret me thikë kuzhinierin e lokalit ‘City Lounge. Autori i dyshuar, Filip Shehu. Viktima: Indrit Ismaillari

Tiranë – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme, rreth orës 15:30, në zonën e “Komunës së Parisit” në Tiranë.

Sipas informacioneve të siguruara nga noa.al, në ambientet e lokalit “City Lounge” një konflikt mes dy punonjësve ka përfunduar tragjikisht me vdekje.

Autori i dyshuar, Filip Shehu, 41 vjeç, që punonte si picier, ka goditur me thikë kuzhinierin e lokalit, Indrit Ismaillari, 34 vjeç. Viktima është dërguar me urgjencë në spital, por ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra.

Policia ka ndërhyrë menjëherë pas ngjarjes, duke arrestuar autorin e dyshuar dhe shoqëruar atë në Komisariat për veprime të mëtejshme hetimore.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të konfliktit dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

