‘Dardanët’ me sytë nga botërori. Nisin përgatitjet për transferten ndaj Sllovenisë

Prishtinë- Kombëtarja e Kosovës do të luajë një ndeshje kyçe ndaj Sllovenisë më 15 nëntor, një përballje që mund të vendosë rrugëtimin e saj drejt Play-Off-it të Kupës së Botës.
Tifozët janë shumë të angazhuar, ndërsa Federata Sllovene e Futbollit ka njoftuar që, përveç tribunës së rezervuar për shqiptarët, në çdo tribunë tjetër duhet të respektohen simbolikat e skuadrës sllovene.
Tifogrupi i Kosovës konfirmoi pjesëmarrjen në këtë sfidë dhe sqaroi procedurën e shpërndarjes së biletave. Prioritet do t’u jepet tifozëve që kanë qenë prezent në ndeshjet e mëparshme, ndërsa biletat e mbetura do t’u shpërndahen anëtarëve të tjerë të grupit.
Grupi paralajmëron se udhëtimi në Lubjanë do të jetë historik dhe i paharruar, ndërsa fanclub-i në kryeqytet do të koordinojë të gjitha detajet për pjesëmarrësit.
