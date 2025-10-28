Nuk ndalet krimi! Tiranë, kamerieri vret me thikë kuzhinierin

Tiranë – Vrasje në “Komunën e Parisit”: picieri vret me thikë kuzhinierin e lokalit “City Lounge”
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme, rreth orës 15:30, në zonën e “Komunës së Parisit” në Tiranë.
Sipas informacioneve të siguruara nga noa.al, në ambientet e lokalit “City Lounge” një konflikt mes dy punonjësve ka përfunduar tragjikisht me vdekje.
Autori i dyshuar, Filip Shehu, 41 vjeç, që punonte si picier, ka goditur me thikë kuzhinierin e lokalit, Indrit Ismaillari, 34 vjeç. Viktima është dërguar me urgjencë në spital, por ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra.
Policia ka ndërhyrë pas ngjarjes, duke arrestuar autorin e dyshuar dhe shoqëruar atë në Komisariat për veprime të mëtejshme hetimore.
Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të konfliktit dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.
