Durrës – Tragjedi familjare në Shkallnur: i riu 25-vjeçar dyshohet se ka vrarë babain e tij me thikë

Ngjarje e rëndë është shënuar rreth orës 13:00 në fshatin Shkallnur të Durrësit, ku një 25-vjeçar, i identifikuar si M. K., dyshohet se ka vrarë me thikë babain e tij, P. K., 69 vjeç.
Sipas të dhënave paraprake, autori dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor.
Pak pas ngjarjes, shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje, kanë rrethuar zonën dhe kryen kontrolle intensive për kapjen e 25-vjeçarit.
Aktualisht raportohet se i dyshuari u gjet dhe u kap pranë plazhit të Durrësit.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike.
