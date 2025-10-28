Shpërthim me tritol në Shkodër

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 28-10-2025, 11:53
Foto ilustruese
Një shpërthim me lëndë plasëse është raportuar në qytetin e Shkodrës.
Sipas burimeve paraprake, ngjarja është regjistruar në lagjen “Arra e Madhe”, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e saj apo nëse ka persona të lënduar.
Forcat e policisë janë nisur menjëherë drejt vendit të ngjarjes dhe po punojnë për sqarimin e plotë të saj.
