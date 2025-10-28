Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shpërthim me tritol në Shkodër
Transmetuar më 28-10-2025, 11:53
Foto ilustruese

Një shpërthim me lëndë plasëse është raportuar në qytetin e Shkodrës.

Sipas burimeve paraprake, ngjarja është regjistruar në lagjen “Arra e Madhe”, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e saj apo nëse ka persona të lënduar.

Forcat e policisë janë nisur menjëherë drejt vendit të ngjarjes dhe po punojnë për sqarimin e plotë të saj.

