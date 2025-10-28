Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U përplas nga makina kur po vinte me motor nga puna si kamarjer, ky është 17-vjeçari që humbi jetën
Transmetuar më 28-10-2025, 11:52

Në foto është 17-vjeçari Leandro Shametaj, i cili humbi jetën në orët e para të mëngjesit të sotëm nga një aksident në Vlorë.

Sipas policisë, shoferi i Porsche-s ishte i dehur në momentin kur përplasi të riun, i cili, pasi kishte mbaruar punën si kamarier, po shkonte në shtëpi me motor.

Policia njofton se ka arrestuar shoferin e Porsche-s, 32-vjeçarin Haiti Bajramaj.

“Më datë 28.10.2025, rreth orës 00:15, në bulevardin ‘Ismail Qemali’, duke drejtuar automjetin tip ‘Porsche’ në gjendje të dehur, është përplasur me motomjetin tip ‘Trinity’, me drejtues një shtetas të mitur, 17 vjeç, i cili si pasojë ka ndërruar jetë,” thuhet në njoftimin e policisë.

