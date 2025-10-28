Quhet Eva Murati dhe është aktorja e parë italiane e krijuar nga inteligjenca artificiale

“Eva Murati ‘shfaqet’ në Festivalin e Romës – por ajo nuk ekziston: aktorja e parë italiane e krijuar nga inteligjenca artificiale trondit botën e kinemasë 🎬🤖”
“Eva Murati dixhitale” nuk është thjesht një truk teknologjik, por një simbol i një epoke të re ku arti dhe inteligjenca artificiale mund të bashkëpunojnë. Ky projekt italian shënon një pikë kthese për kinemanë evropiane — një përpjekje për të treguar se teknologjia mund të jetë mjet krijimtarie, jo zëvendësim i njeriut
Eva Murati debuton në Festivalin e Filmit të Romës: ajo është aktorja e parë italiane e krijuar tërësisht nga inteligjenca artificiale. Protagoniste e filmit të shkurtër The Last Image, ajo hap një debat të ri mbi të ardhmen e kinemasë
Fotografë që grumbullohen, blicet që ndizen njëri pas tjetrit, fansa që thërrasin me zë të lartë pas barrierave. Në qendër të vëmendjes, mbi tapetin e kuq të Festivalit të Filmit të Romës, është ajo: Eva Murati.
Vetëm se Eva Murati… nuk ekziston. Ose më saktë, ekziston vetëm si krijim i inteligjencës artificiale — aktorja e parë italiane plotësisht dixhitale që ecën mbi një tapet të kuq.
“Jam e lumtur që jam në Romë, qyteti i La Dolce Vita, filmi i preferuar i gjyshes sime”, deklaron ajo para kamerave me një natyrshmëri befasuese. Detaji interesant është se edhe “gjyshja” e saj është një konstrukt imagjinar. Megjithatë, efekti funksionon: publiku reagon, interesi shpërthen dhe eksperimenti ngre pyetje mbi kufijtë e realitetit dhe teknologjisë.
Një sfidë ndaj kinemasë tradicionale
Videoja që dokumenton praninë e Evës në festival është realizuar nga kompania e sapokrijuar HAI – Human & Artificial Imagination, me mbështetjen teknike të EDI – Effetti Digitali Italiani, një nga studiot më të rëndësishme të efekteve vizuale në Evropë.
Ky projekt nuk u konceptua si një provokim teknologjik, por si një deklaratë për të ardhmen e prodhimit audioviziv.
“Eva është një eksperiment, një mënyrë për të treguar se çfarë mund të realizohet me inteligjencën artificiale, për të eksploruar kufij të rinj dhe njëkohësisht për të shprehur dashurinë për kinemanë. Sepse emocionet njerëzore që fshihen pas çdo imazhi janë të pazëvendësueshme”, shpjegojnë Francesco Grisi, Francesco Pepe dhe Stefano Leoni, drejtuesit e EDI dhe themelues të HAI.
Sipas tyre, çelësi qëndron pikërisht në këtë ekuilibër: të demonstrosh fuqinë e teknologjisë pa mohuar rolin e ndjeshmërisë njerëzore në ndërtimin e tregimit filmik.
The Last Image: pesëdhjetë persona pas një aktoreje që nuk ekziston
Eva Murati është protagoniste e The Last Image, filmi i parë i shkurtër italian i realizuar me ndihmën e inteligjencës artificiale gjenerative. Projekti, i prodhuar nga Film Affair dhe i drejtuar nga Frankie Caradonna, përfshiu rreth pesëdhjetë profesionistë: skenaristë, regjisorë, drejtorë fotografie dhe ekspertë të post-prodhimit.
Ky fakt përmbys idenë e zakonshme se inteligjenca artificiale do të zvogëlojë ndjeshëm nevojën për njerëz në industrinë kinematografike. Përkundrazi, çdo fazë e procesit — nga shkrimi te regjia, nga fotografia te montazhi — mbeti nën kontroll njerëzor. Inteligjenca artificiale u përdor si mjet ndihmës dhe përforcues, jo si zëvendësim i njeriut.
Filmi u shfaq premierë në sallën e kinemasë të ANICA, ku më pas u zhvillua një debat mbi temat kryesore:
si mund të optimizohen buxhetet,
si mund të zgjerohet krijimtaria përtej kufijve ekonomikë tradicionalë,
dhe si mund të automatizohen proceset teknike të përsëritura, në mënyrë që artistët të përqendrohen në pjesën krijuese.
Inteligjenca artificiale si amplifikues, jo si zëvendësim
“Deri tani është folur për AI si mjet për të mos pasur më nevojë për askënd. Ne duam të ndryshojmë këtë perspektivë dhe ta përshtatim inteligjencën artificiale me mënyrën se si bëhet kinemaja — që ka qenë gjithmonë punë ekipore për të arritur përsosmërinë. AI nuk është një zëvendësues i punës njerëzore, por një amplifikues i krijimtarisë dhe efikasitetit. Detyra jonë është ta drejtojmë me kujdes: të dimë kur, pse dhe si ta përdorim, duke ruajtur standardet e cilësisë, buxhetit dhe të drejtave”, theksojnë drejtuesit e projektit.
Kjo qasje pozicionohet si një alternativë në debatin e ndezur mbi marrëdhënien midis inteligjencës artificiale dhe industrisë së filmit, veçanërisht pas grevave të punonjësve të Hollywood-it që paralizuan prodhimin amerikan.
Qëndrimi i HAI dhe EDI është i qartë: AI nuk duhet parë si kërcënim për vendet e punës, por si një mjet për të demokratizuar prodhimet filmike, duke i bërë më të arritshme edhe për buxhete të vogla, pa prishur zinxhirin profesional që garanton cilësinë artistike.
Ekziston një “Eva Murati e vërtetë”
Në fakt, një Eva Murati ekziston realisht. Ajo është një aktore dhe moderatore shqiptare, e lindur në vitin 1995, që drejton para- dhe pas-ndeshjet e Champions League në televizionin Tring Sport në Shqipëri. Pra, aktorja e krijuar nga inteligjenca artificiale nuk është reale, por mban një emër që tashmë i përket një personazhi të vërtetë.
