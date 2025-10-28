Tragjedi familjare, humb jetën foshnja, çfarë dyshohet për motrën 5-vjeçare

28 Tetor 2025
Një ngjarje e rëndë ka tronditur një komunitet të vogël në Rusi, pasi një foshnjë e porsalindur ka humbur jetën në rrethana tragjike. Sipas mediave vendase, ngjarja ka ndodhur në një banesë familjare, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat.
Burimet lokale raportojnë se foshnja ka rënë nga ballkoni i banesës, ndërsa prindërit ndodheshin në dhomën tjetër. Hetuesit po verifikojnë nëse ngjarja ka ndodhur si pasojë e një veprimi të pavetëdijshëm nga motra 5-vjeçare, e cila ndodhej në të njëjtën dhomë.
Autoritetet kanë nisur një hetim të plotë për të përcaktuar çdo përgjegjësi të mundshme dhe për të vlerësuar masat e sigurisë në shtëpi. Një ekip psikologësh është angazhuar për të ofruar mbështetje për vajzën e mitur dhe familjen e saj, që ndodhen në gjendje tronditjeje të thellë.
Ngjarja ka prekur opinionin publik dhe ka rikthyer në vëmendje rëndësinë e kujdesit prindëror dhe sigurisë në ambientet familjare, veçanërisht kur ka fëmijë të vegjël në shtëpi.
Hetimet vijojnë nën drejtimin e Prokurorisë vendore, ndërsa autoritetet kanë bërë thirrje për diskrecion dhe respekt ndaj familjes gjatë kësaj periudhe të vështirë.
