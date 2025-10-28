Ndahet nga jeta Bjorn Andresen — “djali më i bukur në botë” që preku përjetësinë me rolin e Tadzios

28 Tetor 2025
Bota e kinemasë ka humbur një prej figurave më të ndjeshme dhe enigmatike të saj. Aktori suedez Bjorn Andresen, i njohur për rolin e paharrueshëm si Tadzio në filmin klasik “Death in Venice” (1971), është ndarë nga jeta në moshën 70-vjeçare.
Andresen u bë simbol ndërkombëtar i bukurisë rinore në moshën vetëm 15-vjeçare, pasi regjisori i famshëm italian Luchino Visconti e quajti publikisht “djalin më të bukur në botë” — një etiketë që do ta shoqëronte përgjatë gjithë jetës.
Në intervistat e viteve të mëvonshme, aktori ka folur hapur për përvojat e vështira gjatë xhirimeve dhe presionet e famës së hershme, të cilat e lanë shpesh me ndjenja pasigurie dhe vetmie. Megjithatë, ai arriti të mbetet një figurë e dashur dhe frymëzuese për shumë artistë e kineastë europianë.
Pas suksesit botëror të filmit, Andresen u zhvendos përkohësisht në Japoni, ku u kthye në një ikonë pop dhe model i adhurueshëm nga miliona fansa. Gjatë karrierës, ai luajti në më shumë se 30 filma dhe seriale, ndërsa pasioni për muzikën e shoqëroi gjatë gjithë jetës, si pianist dhe kompozitor.
Bjorn Andresen la pas dy fëmijë, fryt i martesës me poeten suedeze Suzanna Roman.
🎞️ Ai do të kujtohet si një artist me shpirt të brishtë dhe të thellë, që përballoi anën e errët të famës dhe mbeti një simbol i përjetshëm i kinemasë europiane.
