Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kursi i këmbimit të lekut me monedhat e huaja
Transmetuar më 28-10-2025, 08:55
Sot, më 28 tetor 2025, dollari amerikan, blihet me 82.7 lekë dhe shitet me 83.7 lekë. Euro, blihet me 96.4 lekë dhe shitet 97.1 lekë. Franga zvicerane, këmbehet në blerje me 103.7 lekë, ndërsa në shitje me 104.7 lekë. Paundi britanik, blihet me 110 lekë dhe shitet me 111.2 lekë. Dollari kanadez, sot në blerje këmbehet me 59 lekë, ndërsa në shitje me 60.4 lekë. Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja:  

Sot, më 28 tetor 2025, dollari amerikan, blihet me 82.7 lekë dhe shitet me 83.7 lekë.

Euro, blihet me 96.4 lekë dhe shitet 97.1 lekë.

Franga zvicerane, këmbehet në blerje me 103.7 lekë, ndërsa në shitje me 104.7 lekë.

Paundi britanik, blihet me 110 lekë dhe shitet me 111.2 lekë.

Dollari kanadez, sot në blerje këmbehet me 59 lekë, ndërsa në shitje me 60.4 lekë.

Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja:

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...